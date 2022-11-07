Восемь поликлиник достроят на Кубани до конца 2023 года Фото из архива КП

Восемь поликлиник достроят на Кубани до конца 2023 года. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на расширенном планерном совещании.

Всего в регионе планируют построить 19 новых поликлиник.

- Понимаем, что в условиях сегодняшних вызовов не просто обеспечить их полное оснащение. Будем искать нестандартные решения, но 19 новых поликлиник на Кубани построим, - отметил глава региона.

Учреждения планируют возводить тремя этапами. Сейчас работы стартовали по восьми поликлиникам в Новопокровском, Павловском, Староминском, Кавказском, Кущевском, Мостовском, Калининском и Красноармейском районах. Их планируют завершить к концу 2023 года.

Еще шесть медучреждений появятся в Курганинске, станицах Тамань, Новотитаровской, Выселки, Щербиновской и Крыловской. Поликлиники построят в 2024-2025 годах. Сейчас проекты проходят экспертизу.

Третий этап планируют реализовать в 2024-2025 годах. Пять новых поликлиник появятся в Приморско-Ахтарске, Новороссийске и Темрюке, еще две - в Краснодаре. Специалисты проектируют учреждения.

Кроме того, в 2022 году в регионе откроют 11 фельдшерско-акушерских пунктов. Девять медучреждений уже завершены, еще два достроят до конца года.

На Кубани также появятся 18 офисов врача общей практики, четыре из которых уже ввели в эксплуатацию.

- Работы находятся на контроле глав городов и районов, - отметил на совещании замглавы региона Евгений Наумов.