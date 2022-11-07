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НовостиОбщество7 ноября 2022 11:45

Власти Сочи окажут помощь родственникам погибших при обрушении балкона

Данное поручение дал мэр города Алексей Копайгородский
Ангелина НАЗАРЧУК
Трагедия унесла жизни троих человек.

Трагедия унесла жизни троих человек.

Власти Сочи окажут помощь родственникам погибших при обрушении балкона. Данное поручение дал мэр города Алексей Копайгородский. Напомним, что в Сочи 6 ноября обрушился балкон на улице Донской, 13. Трагедия унесла жизни троих человек.

- Известно, что собственница квартиры проживает за пределами Сочи. На момент происшествия в жилом помещении находились три взрослых человека, зарегистрированные в разных регионах страны, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

К слову, угрозы разрушения конструкции самого дома нет. Местных жителей не эвакуировали. По данным мэрии, сейчас ведется сбор сведений о погибших, власти ищут их родственников и знакомых.