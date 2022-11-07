Трагедия унесла жизни троих человек.

Власти Сочи окажут помощь родственникам погибших при обрушении балкона. Данное поручение дал мэр города Алексей Копайгородский. Напомним, что в Сочи 6 ноября обрушился балкон на улице Донской, 13. Трагедия унесла жизни троих человек.

- Известно, что собственница квартиры проживает за пределами Сочи. На момент происшествия в жилом помещении находились три взрослых человека, зарегистрированные в разных регионах страны, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

К слову, угрозы разрушения конструкции самого дома нет. Местных жителей не эвакуировали. По данным мэрии, сейчас ведется сбор сведений о погибших, власти ищут их родственников и знакомых.