Более 2,7 тысячи жителей Херсонской области принял Туапсинский район Фото: пресс-служба администрации муниципалитета

Более 2,7 тысячи жителей Херсонской области принял Туапсинский район. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета Краснодарского края.

В выходные в район продолжали прибывать жители нового региона России. Сейчас в муниципалитете находятся свыше 2,7 тысячи человек, 720 из которых – дети.

Прибывающих жителей размещают в гостиницах поселков Джубга, Новомихайловского, сел Ольгинка и Лермонтово.

- Им предоставлены все условия для проживания, питание. Кроме того, организована медицинская помощь, выдаются талоны для посещения узких специалистов в джубгской поликлинике и в больнице в Новомихайловском, при необходимости врачей можно вызвать прямо в отель, пройти лечение в стационаре, - рассказали в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Для жителей Херсонской области в Джубге также открыли информационно-консультационный центр.

Всего в гостиницах Туапсинского района могут разместить более четырех тысяч жителей Херсонской области.