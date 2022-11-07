Девушка отстала от группы и заблудилась Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС».

Спасатели помогли туристке выбраться из леса в Апшеронском районе Кубани. Медицинская помощь девушке не понадобилась. Об этом сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Все произошло накануне, 6 ноября. Группа туристов из станицы Самурской отправилась к горе Лысой. Но по пути с наступлением сумерек девушка отстала от группы и заблудилась. Не зная, как выбраться из леса, туристка решила обратиться за помощью к спасателям.

Девушка рассказала о том, где находится, и осталась ждать спасателей с двумя собаками. Туристку удалось найти ближе к 21:00.

- Девушку вывели из леса и доставили к домовладению. Помощь медиков не потребовалась, - сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Спасатели напоминают, что при походе тургруппы следует двигаться цепочкой друг за другом. Первым должен идти наиболее опытный участник, затем - физически неподготовленные, под них подстраивается скорость передвижения.

- Последним идет замыкающий из числа наиболее физически сильных и выносливых. В его обязанность входит не допускать самовольного выхода из строя участников, - рассказали спасатели.

При остановке кого-либо замыкающий должен сообщить об этом ведущему и остановить всю группу.