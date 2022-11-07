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НовостиОбщество7 ноября 2022 12:42

Жильцам дома в Сочи, где погибли три человека, запретили выходить на балконы

Запрет действует до окончания экспертизы строения
Ангелина НАЗАРЧУК
Данное распоряжение распространила УК, которая обслуживает пятиэтажку.

Данное распоряжение распространила УК, которая обслуживает пятиэтажку.

Жильцам дома в Сочи, где погибли три человека, запретили выходить на балконы. Данное распоряжение распространила УК, которая обслуживает пятиэтажку.

- Запрещается выходить на балконы в квартирах и местах общего пользования, - гласит предписание от управляющей компании дома на улице Донской, 13.

К слову, до окончания экспертизы строения, пользоваться балконами нельзя. Напомним, что в Сочи 6 ноября в 19:15 часов обрушился балкон с пятого этажа, на котором находились людей. В трагедии погибли двое мужчин и женщина.