Данное распоряжение распространила УК, которая обслуживает пятиэтажку.

Жильцам дома в Сочи, где погибли три человека, запретили выходить на балконы. Данное распоряжение распространила УК, которая обслуживает пятиэтажку.

- Запрещается выходить на балконы в квартирах и местах общего пользования, - гласит предписание от управляющей компании дома на улице Донской, 13.

К слову, до окончания экспертизы строения, пользоваться балконами нельзя. Напомним, что в Сочи 6 ноября в 19:15 часов обрушился балкон с пятого этажа, на котором находились людей. В трагедии погибли двое мужчин и женщина.