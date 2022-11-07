Глава Адыгеи поздравил первого президента республики с 83-летием

Аслан Джаримов празднует сегодня свое 83-летие. Фото: https://t.me/muratkumpilov

Глава Адыгеи поздравил первого президента республики с днем рождения. Аслан Джаримов празднует сегодня свое 83-летие.

- За годы руководства регионом Аслан Алиевич многое сделал для поддержания мира и согласия на Кавказе, развития тесных взаимоотношений с братскими народами, выстраивания диалога с адыгскими диаспорами за рубежом, - написал в своем Telegram-канале глава региона Мурат Кумпилов. - Имя первого президента Республики Адыгея прочно ассоциируется с возвращением на историческую родину большой группы наших соотечественников из Автономного края Косово.

Мурат Кумпилов поблагодарил Аслана Джаримова за его многолетний труд и вклад в развитие республики. И пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.