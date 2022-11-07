Прививочные пункты в городских поликлиниках работают в прежнем режиме Фото из архива КП

Мобильные пункты вакцинации от гриппа закрылись в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Жители и гости Краснодара могут привиться в поликлиниках краевого центра. Прививочные пункты работают в прежнем режиме. Для этого необходимо предоставить паспорт.

Перед прививкой врач проводит осмотр и определяет наличие противопоказаний.

- Вакцинация против гриппа проходит во всех детских и взрослых поликлиниках города. Вакцинация положена детям от шести месяцев. Вакцина есть в полном объеме, - отметила начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова.

Напомним, для жителей и гостей города разработан краевой чат-бот. С его помощью можно получить информацию о вакцинации, графике работы пунктов, наличии вакцины и примерном времени ожидания в очереди.