Без света остались жители улиц Зиповской, 40 лет Победы и Московской

В Краснодаре без света из-за аварии остались три улицы. Поломка произошла в Прикубанском округе.

- Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ ПС «РИП-208» отключено 8 трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Зиповской и 40-летия Победы. Без блага цивилизации остаются и жители улицы Московской.

Бригада специалистов уже устраняет поломку. Время восстановления подачи электроэнергии уточняется.