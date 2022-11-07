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НовостиОбщество7 ноября 2022 12:56

В Краснодаре без света из-за аварии остались три улицы

Специалисты устраняют поломку
Светлана ОВДЕЙ
Без света остались жители улиц Зиповской, 40 лет Победы и Московской

Без света остались жители улиц Зиповской, 40 лет Победы и Московской

В Краснодаре без света из-за аварии остались три улицы. Поломка произошла в Прикубанском округе.

- Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ ПС «РИП-208» отключено 8 трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Зиповской и 40-летия Победы. Без блага цивилизации остаются и жители улицы Московской.

Бригада специалистов уже устраняет поломку. Время восстановления подачи электроэнергии уточняется.