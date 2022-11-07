В Адыгее волонтеры поздравили ветерана с 95-летием

В этот день Михаил Перегрудов празднует свое 95-летие. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

В Адыгее волонтеры поздравили ветерана Великой Отечественной войны с днем рождения. В этот день Михаил Перегрудов празднует свое 95-летие.

- Руководитель муниципального Молодежного координационного центра Владислав Новарчук вместе с волонтерами поздравили ветерана и вручили ему цветы, торт и подарки, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», Михаил Иванович вернулся с войны победителем. Спустя время в республике на базе завода «Дружба» он создал зал боевой славы.