Полицейские нашли 50 пакетиков с наркотиками у курьеров в Адыгее

Фото: t.me/su_skr_01

В Адыгее сотрудниками наркоконтроля задержали двоих 22-летних жителей Гиагинского района. Оперативники получили информацию, что парни распространяют наркотики на территории региона. После проверки, сообщения подтвердились.

- Автомобиль, на котором передвигались курьеры, инспекторы ГИБДД остановили на территории Красногвардейского района. В иномарке, а также у одного из задержанных, сыщики обнаружили около 50 пакетиков с порошком. Экспертиза показала, что в них находился метадон общей массой более 15 граммов, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Адыгее.

Фото: t.me/su_skr_01

Парни планировали продавать наркотики через интернет. Оптовые партии они приобретали в одном из соседних регионов. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, сейчас они помещены в изолятор. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.