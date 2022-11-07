На Кубани полностью избавились от очереди к Керченской паромной переправе Фото: t.me/opershtab23

На Кубани полностью избавились от очереди к Керченской паромной переправе. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Сейчас на парковке в поселке Ильич Темрюкского района нет грузовиков. На стоянке продолжают работать три волонтера.

- По мере прибывания машин выдаются пропуска для погрузки на паромы, - уточнили в краевом оперштабе.

Напомним, на Кубани с 27 октября частично ограничили проезд грузовиков к Керченской паромной переправе. Сейчас добраться на паромах могут только машины, перевозящие грузы военного назначения, лекарства, специальные грузы, скоропортящиеся товары, технику для восстановления инфраструктуры и отдельные товары первой необходимости.

Остальные большегрузы отправляют по альтернативному пути либо с перегрузкой на железнодорожный транспорт.