Более 60 школ и детских садов строят в Краснодарском крае Фото из архива КП

Более 60 школ и детских садов строят в Краснодарском крае. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на краевом совещании при обсуждении строительства в регионе соцобъектов.

- Сегодня одномоментно в стройке находится 36 общеобразовательных и 27 дошкольных учреждений. В 2022 году мы открыли 11 школ, - сообщил глава региона.

Отмечается, что до конца 2022 года на Кубани планируют завершить еще пять новых школ. Это учреждения в Анапе, Динском, Кущевском районах и два в Новороссийске.

Как отметили на совещании, в регионе наблюдается нехватка мест в детских садах. Для решения проблемы в регионе в 2022 году построили девять новых учреждений, еще четыре выкупили у застройщиков.

– До конца года планируем завершить два дошкольных учреждения в Краснодаре на 510 мест. Были риски не успеть ввести в эксплуатацию три учреждения на 700 мест в Анапе, Курганинске, Славянске-на-Кубани, поэтому приняли решение перенести их на 2023 год, - отметил на совещании замглавы региона Евгений Наумов.

В 2023 году в Краснодарском крае планируют достроить 15 школ на 12,9 тысячи мест и 21 детский сад на четыре тысячи мест.