На Кубани в Центр управления регионом поступило более 10,8 тысячи обращений Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани в Центр управления регионом поступило более 10,8 тысячи обращений. Такое количество вопросов обработано ЦУР в октябре. Об этом сообщил руководитель Центра Юрий Шевченко на краевом планерном совещании.

Через «Госуслуги» жители региона обращались более 4,2 тысячи раз. Большинство вопросов заданы по ремонту дорог, выплатам на детей и частичной мобилизации.

Свыше 6,6 тысячи обращений поступило через систему «Инцидент Менеджмент». Платформой активно пользовались жители Анапы, Новороссийска, Крымского района, Горячего Ключа и Сочи, задавая вопросы о благоустройстве, качестве отопления, отсутствии горячей или холодной воды.

Как отметил руководитель ЦУР, большинство городов и районов оперативно отвечают на обращения жителей.

- Хочу отметить работу коллег из Сочи. В муниципалитете активно занимаются работой в социальных сетях. На всех площадках муниципалитета открыты комментарии и личные сообщения. Жители понимают, что могут получить оперативный ответ на свой вопрос, и все чаще обращаются к властям через социальные сети, - отметил Юрий Шевченко.