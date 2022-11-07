Чиновник из Адыгеи набрал 100 баллов за «Большой этнографический диктант»

Адыгея присоединилась к Международной акции «Большой этнографический диктант» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Адыгея присоединилась к Международной акции «Большой этнографический диктант». Накануне Дня народного единства чиновник из республики набрал за него 100 баллов.

- Людей собрало здесь желание больше знать о народах страны. Сегодняшний диктант уже традиционный. В далеком 2016 году в этой акции приняли участие 90 тыс. человек, а уже в 2021 году к акции присоединились все субъекты страны и жители 95 стран мира — всего около 2,5 млн человек, - отметил заместитель председателя комитета Адыгеи по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ Константин Щербаков

Как удалось узнать «КП» - Кубань», уже появились первые результаты просветительской акции. Сотрудник комитета Адыгеи по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ показал наивысший результат. Рамазан Уджухов дал правильные ответы на все 30 вопросов.