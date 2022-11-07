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НовостиОбщество7 ноября 2022 13:59

38 троллейбусов с увеличенным автономным ходом закупят для Краснодара

Всего для краевого центра приобретут 60 единиц транспорта
Светлана ОВДЕЙ
38 троллейбусов с увеличенным автономным ходом закупят для Краснодара Фото: Павел КЛОКОВ

38 троллейбусов с увеличенным автономным ходом закупят для Краснодара Фото: Павел КЛОКОВ

38 троллейбусов с увеличенным автономным ходом закупят для Краснодара. Краевой центр получил один миллиард рублей из краевого бюджета на обновление троллейбусного парка. Об этом сообщил директор департамента финансов Александр Чулков на 46-м внеочередном заседании городской Думы.

Всего для Краснодара закупят 60 новых троллейбусов. Уже в ноябре в городе запустят электронный конкурс по выбору лизинговой компании.

Основную часть транспорта планируют поставить в первом квартале 2023 года. Еще часть привезут в Краснодар во втором квартале.

- Ряд новых троллейбусов выйдут на линию вместо устаревших, остальные будут курсировать по новым маршрутам в развивающиеся микрорайоны Краснодара, - рассказал замглавы города Владимир Архипов. - Благодаря тому, что 38 троллейбусов будут с увеличенным автономным ходом, обустройство дополнительной инфраструктуры для запуска новых маршрутов не потребуется.