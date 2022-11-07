Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 ноября 2022 14:04

Гуманитарную помощь для жителей новых регионов РФ и бойцов СВО собрали в Сочи

Собранные предметы первой необходимости и продукты питания передадут в воинские части
Ангелина НАЗАРЧУК
Сочи на постоянной основе помогает бойцам СВО.

Сочи на постоянной основе помогает бойцам СВО.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Национальные объединения Сочи и ТОС собрали гуманитарную помощь для жителей новых регионов РФ и бойцов СВО. На курорте на постоянной основе организуют сборы.

– Сочинцы во все времена славились своим единением, желанием прийти на выручку тем, кому это необходимо, - заявила заместитель мэра Сочи Галина Москалева.

Все собранные продукты и предметы первой необходимости передадут в воинские части в зоне СВО. А благотворительные фонды предоставят жителям из ДНР и ЛНР гуманитарную помощь.