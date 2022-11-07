Гуманитарную помощь для жителей новых регионов РФ и бойцов СВО собрали в Сочи

Сочи на постоянной основе помогает бойцам СВО.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Национальные объединения Сочи и ТОС собрали гуманитарную помощь для жителей новых регионов РФ и бойцов СВО. На курорте на постоянной основе организуют сборы.
– Сочинцы во все времена славились своим единением, желанием прийти на выручку тем, кому это необходимо, - заявила заместитель мэра Сочи Галина Москалева.
Все собранные продукты и предметы первой необходимости передадут в воинские части в зоне СВО. А благотворительные фонды предоставят жителям из ДНР и ЛНР гуманитарную помощь.