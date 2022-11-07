Жителей Краснодарского края предупредили о туманах и заморозках

Жителей Краснодарского края предупредили о туманах и заморозках. На неделе с 7 ноября осадков в регионе не ожидается. Об этом сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Под влиянием обширного поля повышенного давления погода будет стабильной с характерной переменной облачностью и практически полным отсутствием осадков, - рассказали синоптики.

Жителей, особенно водителей, предупреждают о плотных туманах. Видимость ночью и утром местами не будет превышать 100 метров.

В регионе также обещают похолодание. Ночью столбики термометров могут опуститься до +4...-1 градусов, в горах - от 0 до -5 градусов.

Порывы ветра в эти дни будут достигать 6-11 метров в секунду, а 8 ноября – местами до 12 до 14 метров в секунду.

Уже к выходным в регионе потеплеет. Вместе с тем на Кубань вернутся осадки.

- К выходным прогнозируется прохождение атмосферного фронта через территорию края. Он принесет с собой повышение температуры воздуха на 3-5 градусов и локальные дожди, - отметили синоптики.