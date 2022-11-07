В центре Краснодара планируют ограничить проезд грузовиков к середине 2023 года Фото: krd.ru

В центре Краснодара планируют ограничить проезд грузовиков к середине 2023 года. Об этом сообщили на аппаратном совещании под председательством и.о. главы города Максима Слюсарева.

Ограничить движение для грузовиков планируют на первом этапе проекта городской мобильности «Грузовой каркас». Всего их запланировано пять.

Так, проезд для большегрузов перекроют по улице Кубанской Набережной, им. Тургенева, Северной, им. Володарского, Базовской, им. Суворова и Индустриальной.

Отмечается, что такие меры помогут уменьшить вредные выбросы, воздействие шума на 15% и количество ДТП с участием грузовиков на 20%.

- Ежегодно через Краснодар перевозится свыше семи миллионов тонн грузов автомобильным транспортом. Нагрузка на дорожное полотно при проезде одного большегруза равна примерно нагрузке от проезда 40 тысяч легковых автомобилей. За последние несколько лет каждое третье ДТП происходит с участием грузового транспорта, - отметил замглавы Краснодара Владимир Архипов.