В Новороссийске прошел фестиваль «Хамса». Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

На рыбном фестивале в Новороссийске продали больше 9 тонн хамсы. Он прошел 5 и 6 ноября на набережной курорта.

- Посетители фестиваля «Хамса» могли приобрести рыбу свежего улова непосредственно у рыбодобытчиков. За два дня люди купили более девяти тонн хамсы. Еще три тонны ушло на дегустацию, - сообщила замначальника управления торговли Ирина Рублева.

Уточняется, что на мероприятии тысячи жителей и гостей города смогли продегустировать блюда рыбного меню. Его представили почти два десятка ресторанов. Шеф-повара предлагали всем желающим бутерброды с хамсой, паэлью из рапанов, уху по-черноморски, форшмак.

Фестиваль «Хамса» возобновили в Новороссийске после двухлетнего перерыва. Отмена была связана с пандемией коронавируса.