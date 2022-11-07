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НовостиОбщество7 ноября 2022 15:59

Жители Брюховецкого района Кубани могут проверить свое здоровье с 8 по 10 ноября

В муниципалитете будет работать мобильный комплекс «Диспансеризация»
Мария ЧАЛАЯ
Врачи краевой больницы №1 проведут диспансеризацию жителей Брюховецкого района. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Врачи краевой больницы №1 проведут диспансеризацию жителей Брюховецкого района. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Жители Брюховецкого района Кубани могут проверить свое здоровье с 8 по 10 ноября. В муниципалитете врачи краевой больницы №1 проведут диспансеризацию.

- Все желающие смогут сдать общий анализ крови, измерить артериальное и внутриглазное давление и определить уровень глюкозы и холестерина в крови. Также сделать флюорографию легких, электрокардиографию, маммографию. Пройти осмотр терапевта и получить индивидуальную консультацию, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что 8 ноября специалисты Краевой клинической больницы № 1 будут вести прием в амбулатории в селе Свободное. 9 ноября они отправятся в станицу Батуринскую. 10 ноября – в станицу Чепигинскую.