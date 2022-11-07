На Кубани мясокомбинат повысил выработку на 30% благодаря оптимизации производства

Предприятие «Южное» повысило выработку на 30%. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани мясокомбинат повысил выработку на 30% благодаря технологиям бережливого производства. Предприятию удалось уменьшить запасы на 17% и сократить время на 30%. Результатов добились благодаря введению адресного хранения, излишнего перемещения сырья, исключения дублирующих операций, готовой продукции в цеху и персонала.

- Бережливые технологии помогли снизить время протекания выбранного процесса. Таким образом рабочий день сотрудников удалось сократить почти на полтора часа с сохранением заработной платы, - сообщил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Уточняется, что на предприятии введены дополнительные производственные мощности. Они необходимы для наращивания объемов в условиях импортозамещения, а также освоения новых рынков.

«МПП Южное» специализируется на производстве охлажденного и замороженного мяса свинины и субпродуктов. Мясокомбинат в 2021 году произвел 36 тысяч тонн продукции. На Кубани оптово-розничная торговля охватывает около 40% мясного рынка.