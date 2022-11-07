В Анапе экс-директор ВДЦ «Смена» выплатил 122 млн за незаконное отчуждение земель

Экс-директор ВДЦ «Смена» выплатил более 120 млн Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Анапе экс-директор ВДЦ «Смена» выплатил 122 миллиона. Мужчина совершил ряд юридических противоправных действий, направленных к незаконному отчуждению в пользу третьих лиц имущества.

- Совершенными преступлениями в июне 2021 года был причинен имущественный ущерб государству. Прокурор Анапы предъявил иск о взыскании с последнего имущественного ущерба, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Уточняется, что суд иск удовлетворил в полном объеме. Указанная сумма взыскана с экс-руководителя детского центра.