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НовостиКарта Кубани7 ноября 2022 17:38

В Анапе экс-директор ВДЦ «Смена» выплатил 122 млн за незаконное отчуждение земель

Мужчина совершил ряд юридических противоправных действий
Мария ЧАЛАЯ
Экс-директор ВДЦ «Смена» выплатил более 120 млн

Экс-директор ВДЦ «Смена» выплатил более 120 млн

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Анапе экс-директор ВДЦ «Смена» выплатил 122 миллиона. Мужчина совершил ряд юридических противоправных действий, направленных к незаконному отчуждению в пользу третьих лиц имущества.

- Совершенными преступлениями в июне 2021 года был причинен имущественный ущерб государству. Прокурор Анапы предъявил иск о взыскании с последнего имущественного ущерба, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Уточняется, что суд иск удовлетворил в полном объеме. Указанная сумма взыскана с экс-руководителя детского центра.