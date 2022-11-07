Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кубанские казаки отправили жителям ДНР и ЛНР более 530 тонн гуманитарной помощи. Цифра грузов увеличивается еженедельно. Об этом стало известно на совещании, которое провел заместитель главы региона, войсковой атаман Александр Власов.

- 2660 казаков Кубанского казачьего войска выполняют боевые задачи в специальной военной операции. Для пополнения казачьих добровольческих отрядов из бригады «Кубань» функционирует учебный центр. Там под руководством опытных инструкторов казаки-добровольцы проходят боевое слаживание. Они получают всю необходимую экипировку и технические средства перед отправкой в зону проведения спецоперации, - сообщил Александр Власов.

Уточняется, что 2 декабря в Краснодаре состоится отчетный сбор Кубанского казачьего войска. Его участниками станут 965 выборных казаков из Карачаево-Черкесской Республики, Адыгеи и Краснодарского края. Они подведут итоги деятельности за 2022 год, оценят работу атамана и правления Кубанского казачьего войска. Также обсудят перспективы и основные направления развития на предстоящий год.