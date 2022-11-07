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НовостиОбщество7 ноября 2022 19:59

В Сочи самолет рейса Стамбул - Екатеринбург готовится к аварийной посадке

Произошла разгерметизация салона
Мария ЧАЛАЯ
Аэропорт Сочи готовится к аварийной посадке

Аэропорт Сочи готовится к аварийной посадке

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Сочи самолет рейса Стамбул - Екатеринбург готовится к аварийной посадке. На борту находятся 100 человек.

- Аварийная посадка пассажирского самолета в аэропорту Сочи ожидается из-за разгерметизации салона. На борту находятся 96 пассажиров и четыре члена экипажа, - сообщили в ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что на данный момент самолет вырабатывает топливо над морем. На место ожидаемой посадки направлено две бригады скорой помощи.