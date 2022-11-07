В Сочи по технической причине приземлился самолет рейса Стамбул – Екатеринбург

В Сочи приземлился самолет рейса Стамбул – Екатеринбург Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Сочи по технической причине приземлился самолет Sukhoi Superjet 100 рейса Стамбул – Екатеринбург. На борту находятся 96 пассажиров и четыре члена экипажа.

- Командир воздушного судна авиакомпании Red wings запросил вынужденную посадку в аэропорту Сочи по технической причине. В 23:05 самолет благополучно приземлился, - сообщили в пресс-службе аэропорта.

По предварительным данным, посадку пришлось совершить из-за разгерметизации салона.

Согласно данным аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге, самолет вылетел из Стамбула в 19:50. Он должен был приземлиться в 02:35, однако объявлена задержка рейса. Лайнер должен прибыть позже - в 04:00.