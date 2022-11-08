Узнали, где будут отключения света в Сочи 8, 9 и 10 ноября 2022 года

В Сочи отключат свет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 8, 9 и 10 ноября не будет света на десятках улиц. Электроэнергию отключат из-за плановых работ на несколько часов с 7:00 до 19:00.

- 8 ноября света не будет в селе Галицино на улицах: Батайская, Тернопольская, Тбилисская, СНТ Эдельвейс, Ленина, Короленко, Православная; Светогорская, Прогресс, Вологодская; Батайская, Раевская. Также частично электроэнергию отключат на улицах Леселидзе , Джапаридзе , СТ «Лесные поляны», СНТ «Лира», СНТ «Ампер», Гастелло, Дачная; ул. Кропоткинская, Ахштырская, переулок Садовый, - сообщили в филиале «Россети Кубань».

Уточняется, что электроэнергии не будет на улицах: Пензенская, Тихая, Пастушечья, Большая, пер. Пастушечий, ул. Мостовая, Кузнечная; ул. Демократическая, Кирова, Насыпная, ул. Фундучная (частично), ул. Комсомольская (частично), ул. Грибоедова (частично), ул. Пионерская (частично), ул. Короткая (частично). Также на ул. Серафимовича (частично), ул. Джигитская (частично), ул. Театральная 4-А/1, ул. Черноморская 2,2/2; пер. Овощной (частично), ул. Роз (частично), ул. Воровского (частично), пер. Зеленый (частично), ул. Конституции СССР (частично), ул. Театральная 4-А/1, ул. Черноморская 2, 2/2; ул. Пятигорская, ул. Лысая Гора, ул. Верхняя Лысая Гора; ул. Буковая, пер. Ветеринарный; п. Сергей Поле, ул. Славы, ул. Новошкольная, пер. Масис, Ани; аул Лыготх ул. Убых, ул. Нарт, ул. Лыготх, ул. Адыгохабль, ул. Теучеж.

9 ноября отключения пройдут в селе Галицино: ул. Батайская, ул. Тернопольская, ул. Тбилисская, СНТ Эдельвейс, ул. Светогорская, ул. Витебская, ул. Рижская; ул. Лесная, ул. Каспийская; ул. Лавровая. Также света не будет в с. Ермоловка; ул. Демократическая; ул. Кузнечная.

Также частичные отключения ждут переулок Овощной, улицы Леселидзе, Джапаридзе, СТ «Лесные поляны»; СНТ «Победа», Яблочная, переулок Теневой, Фундучная, Комсомольская, Грибоедова 13а; ул. Пионерская, а также улицы Короткая, Серафимовича, Джигитская, ул. Театральная 4-А/1, ул. Черноморская 2,2/2, ул. Павла Корчагина, Пионерская, Комсомольская 19, Красная, переулок Ряжский и улица Павла Корчагина.

10 ноября частично отключат электричество в переулке Овощной.