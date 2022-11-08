Жителей сельской местности Адыгеи бесплатно обследуют. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Адыгее продолжат бесплатно обследовать жителей сельской местности. В республике проводится всероссийская акция «Добро в село» в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

- За 7 месяцев проведения акции специалисты посетили 28 населенных пунктов. Они обследовали около 700 человек, - сообщили в Минздраве Адыгеи.

Уточняется, что в рамках акции все желающие могут пройти скрининговое обследование. Оно включает измерение артериального давления, роста и веса. Также индекса массы тела, лабораторные исследования крови.

Кроме того, проводится консультация терапевта и диагностика на «Кардиовизоре». Пациентов направляют на дополнительные обследования к профильным докторам в случае выявления проблем со здоровьем.

10 ноября специалисты проведут обследования в ауле Псекупс. 17 ноября врачи посетят аул Кошехабль.