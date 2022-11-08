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НовостиОбщество8 ноября 2022 4:56

Погода в Адыгее 8 ноября 2022: в республике резкий контраст температур

В Адыгее ожидаются заморозки до -4 градусов
Валерия ГОДОВНИКОВА
Узнали, какой будет погода в Адыгее 8 ноября 2022

Узнали, какой будет погода в Адыгее 8 ноября 2022

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 8 ноября 2022.

В Майкопе 8 ноября ожидается теплый день. Максимальная температура воздуха +12°C. Ветер северо-восточный, 2 м/с. День пройдет без осадков. К вечеру термометры покажут отрицательные значения. Температура опустится до -2°C. Ветер восточный, юго-восточный, 2 м/с.

- Текущая неделя принесет новые ночные морозы и более прохладную дневную температуру, - рассказали в пресс-службе правительства Адыгеи.

Погода в Лаго-Наки сохранится облачной, без осадков. В светлое время суток температура воздуха повысится до +14°C. Ветер северо-восточный, 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +2°C. Ветер восточный, юго-восточный, 2 м/с.