Глава Шовгеновского района Адыгеи ответит на вопросы жителей в прямом эфире

В ходе прямого эфира Рашид Аутлев ответит на вопросы, волнующие жителей Шовгеновского района. Фото: https://t.me/rashidautlev

Глава Шовгеновского района Адыгеи ответит на вопросы местных жителей в прямом эфире. 10 ноября совместно с республиканским ЦУР пройдет трансляция.

- В ходе онлайн-трансляции Рашид Аутлев ответит на вопросы, волнующие жителей Шовгеновского района, а также касающиеся социально-экономического развития муниципалитета, - рассказали в пресс-службе администрации Шовгеновского района.

Задать свои вопросы можно на портале «Госуслуги». Эфир появится в записи на странице администрации района во "ВКонтакте".

Ранее «Комсомолка» сообщала, что начальник Госжилинспекции Адыгеи ответила на вопросы местных жителей в прямом эфире. Илона Кравцова рассказала о качестве предоставления коммунальных услуг и работе управляющих компаний.