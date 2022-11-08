Научный фонд Кубани поддержал 131 проект на 227 млн рублей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанский научный фонд финансирует исследования в приоритетных для региона направлениях. За время работы учреждения средства были направлены на поддержку 131 инновационного проекта, выделено 227 млн рублей.

– Прогресс в любой отрасли экономики невозможен без инноваций. Сейчас перед учеными стоит задача заменить иностранные аналоги более качественными и доступными отечественными разработками. При этом новые знания должны найти прямое применение в повседневной жизни, – сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В 2022 году Кубань поддержала 40 проектов на 65,5 млн рублей. В настоящее время фонд продолжает грантовые конкурсы, на которые заложено еще 39 млн рублей.

В Краснодарском крае есть премия в области науки и инноваций. По 300 тысяч рублей получают пять ученых или коллективов за открытия в научно-исследовательской деятельности, создание новых видов продукции и технологий.