Студенты из Адыгеи шьют спальные мешки участникам спецоперации на Украине

Студенты во внеурочное время стремятся пошить, как можно больше изделий. Фото: пресс-служба Адыгейского государственного университета

В Адыгее оказывают всестороннюю помощь участникам спецоперации на Украине. Студенты республиканского колледжа совместно с представителями «Единой России» и Союзом женщин Адыгеи шьют спальные мешки военнослужащим.

- Считаю своим долгом помочь участникам спецоперации. Среди них есть и мои знакомые, поэтому очень хочу внести вклад в поддержку наших военнослужащих, - рассказал третьекурсник Александр Ковальчевский.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», в пошиве принимают участие около 30 человек. Студенты трудятся во внеурочное время.