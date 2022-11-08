Авиакомпании увеличат число рейсов из Сочи в Тель-Авив в ноябре

Рейсы будут осуществляться по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. Фото: Олег УМАРОВ

Авиакомпании увеличивают число рейсов из Сочи и Минеральных Вод в Израиль. Полеты будет осуществлять компания “Азимут”. Рейсы увеличат уже с 20 ноября.

- Из Минеральных Вод и Сочи в Тель-Авив полеты будут выполняться 4 раза в неделю, - уточнили в пресс-службе авиакомпании.

Рейсы будут осуществляться по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. Авиабилеты уже доступны к продаже. Билет из Сочи в Тель-Авив стоит от 15 тысяч рублей, а обратный путь обойдется туристу в 18 тысяч рублей.