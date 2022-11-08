Причиной аварийной посадки самолета в Сочи стала ошибка сотрудников аэропорта

Фото: пресс-службы аэропорта Краснодар

В Сочи накануне совершил аварийную посадку самолет Sukhoi Superjet 100 рейса Стамбул – Екатеринбург. На борту находились 96 пассажиров и четыре члена экипажа. Посадку пришлось совершить из-за разгерметизации салона.

После случившегося в авиакомпании объяснили ЧП ошибкой персонала аэропорта в Стамбуле.

- При подготовке к вылету наземными службами аэропорта Стамбула с нарушением технологии был закрыт один из клапанов двери багажного отсека. Это вызвало срабатывание одного из датчиков о снижении давления воздуха, - сообщили в авиакомпании Red Wings.

Самолет летел из Турции в Екатеринбург. После сигнала систем он запросил экстренную посадку в Сочи. А затем благополучно сел.