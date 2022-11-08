В Сочи на развитие города направят более 173 млрд рублей

Сочи на развитие города выделят более 173 млрд рублей. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи реализуют два масштабных проекта. Среди них - комплексное развитие города и модернизация канализационных очистных сооружений. На эти цели до 2030 года выделят более 173 млрд рублей.

- Реализация проектов позволит комплексно решить широкий спектр задач в коммунальной сфере, восстановить утраченные пляжи, обеспечить условия для развития курорта и значительно повысить качество жизни горожан, - рассказал глава Сочи Алексей Копайгородский. - Также продолжаем подготовку комплексных решений по укреплению оползневых участков на побережье и городских территориях. Прорабатывается вопрос модернизации очистных сооружений Аше.

Кроме того, в Сочи продолжают работу на участках для многодетных семей. Решается вопрос с канализацией и водоснабжением. В Хостинском районе появится новый десятикилометровый водовод, а в Лазаревском районе восстановят 4 км береговой линии.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», к декабрю в городе разработают схему водоснабжения и водоотведения ливневой канализации. Проект предполагает формирование 320 бассейнов подтопления, 320 комплексов очистки, также 3 тыс. км сетей.