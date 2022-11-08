Делегация Сочи участвовала в Южном транспортном форуме

Делегация Сочи ознакомилась с предложениями крупнейших российских и иностранных производителей автобусов. Фото: администрация Сочи

В Сочи состоялся Южный транспортный форум. В мероприятии участвовала и делегация курорта. На форуме обсуждали процессы развития транспортного комплекса России.

Основной темой сессии стали цифровые решения для предприятий. Регионы России делились своим опытом по внедрению автоматизированных систем оплаты проезда.

– Планируется оптимизация маршрутной сети. Она пройдет в два этапа – с 1 июня и с 1 сентября 2023 года, – заявил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Вячеслав Бауэр.

Делегация Сочи ознакомилась с предложениями крупнейших российских и иностранных производителей автобусов.