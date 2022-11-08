Жителя Адыгеи осудят за покушение на убийство знакомой

Завершено расследование уголовного дела Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Адыгеи предстанет перед судом. Мужчина обвиняется в покушении на убийство знакомой.

- В мае 2022 года житель Майкопа в состоянии алкогольного опьянения в ходе распития спиртных напитков поссорился со своей знакомой и ударил ее ножом в грудь, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи. - Потерпевшая выбежала из квартиры за помощью, поэтому злоумышленник не смог довести свой преступный умысел до конца.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», расследование уголовного дела завершено. Его передали в суд для рассмотрения по существу.