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НовостиОбщество8 ноября 2022 6:40

Жителя Адыгеи осудят за покушение на убийство знакомой

Потерпевшая выбежала за помощью, поэтому обвиняемый не смог довести начатое до конца
Валерия ГОДОВНИКОВА
Завершено расследование уголовного дела

Завершено расследование уголовного дела

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Адыгеи предстанет перед судом. Мужчина обвиняется в покушении на убийство знакомой.

- В мае 2022 года житель Майкопа в состоянии алкогольного опьянения в ходе распития спиртных напитков поссорился со своей знакомой и ударил ее ножом в грудь, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи. - Потерпевшая выбежала из квартиры за помощью, поэтому злоумышленник не смог довести свой преступный умысел до конца.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», расследование уголовного дела завершено. Его передали в суд для рассмотрения по существу.