Расходы на содержание и ремонт дорог в Сочи увеличились в 2,3 раза

Сочи вошел в число пилотных территорий по развитию электротранспорта. Фото: администрация города

В Сочи расходы на содержание и ремонт дорог увеличились в 2,3 раза с 2019 года. Сумма составила 905 миллионов рублей. А если учитывать поддержку краевого бюджета, то Дорожный фонд составляет не менее 2,6 миллиарда рублей.

- Предлагается расширить источники наполнения Дорожного фонда. В частности, за счет работы платных парковок – определили 79 улиц, где разместим новые места для машин, - заявил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Глава города поручил активно принимать участие во всех краевых и федеральных программах. К слову, Сочи вошел в число пилотных территорий по развитию электротранспорта.