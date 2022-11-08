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НовостиОбщество8 ноября 2022 6:56

Расходы на содержание и ремонт дорог в Сочи увеличились в 2,3 раза

Об этом сообщил мэр города в своем Telegram-канале
Ангелина НАЗАРЧУК
Сочи вошел в число пилотных территорий по развитию электротранспорта. Фото: администрация города

Сочи вошел в число пилотных территорий по развитию электротранспорта. Фото: администрация города

В Сочи расходы на содержание и ремонт дорог увеличились в 2,3 раза с 2019 года. Сумма составила 905 миллионов рублей. А если учитывать поддержку краевого бюджета, то Дорожный фонд составляет не менее 2,6 миллиарда рублей.

- Предлагается расширить источники наполнения Дорожного фонда. В частности, за счет работы платных парковок – определили 79 улиц, где разместим новые места для машин, - заявил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Глава города поручил активно принимать участие во всех краевых и федеральных программах. К слову, Сочи вошел в число пилотных территорий по развитию электротранспорта.