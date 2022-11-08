В Сочи в ДТП с двумя BMW и ВАЗ пострадали три человека

60-летний мужчина был зажат из-за сильной деформации машины. Фото: ЮРПСО МЧС России

В Хостинском районе Сочи 7 ноября около 16:40 на улице Транспортной, 69 произошла жуткая авария. Водитель BMW превысил скорость и не смог справиться с управлением. Автомобиль занесло. BMW столкнулся с Lada. После чего машина продолжила движение и задела другой автомобиль BMW.

- В результате столкновения в автомобиле Lada был зажат водитель, которому требовалась срочная медицинская помощь, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасателям пришлось почти полностью разрезать гидравлическим инструментом левую часть кузова, чтобы эвакуировать пострадавшего водителя. 60-летний мужчина был зажат в салоне из-за сильной деформации машины.

Врачи скорой помощи оперативно оказали необходимую помощь жителю Сочи. Мужчину пришлось госпитализировать в больницу. Предварительно, пострадавший получил открытый перелом бедра, закрытый перелом голени, многочисленные ссадины и ушибы.

В результате аварии пострадали все три водителя транспортных средств.