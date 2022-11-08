Приставы арестовали иномарку за долг в 240 тысяч рублей в Успенском районе Кубани

Работа в данном направлении продолжается

В Успенском районе мужчина при разделе имущества не торопился отдавать бывшей жене долг в 243 тысячи рублей. Кроме того, задолжал по алиментам 31 тысячу рублей. В связи с этим приставы были вынуждены арестовать иномарку местного жителя.

- Судебные приставы Успенского районного отделения ГУ ФССП России по Краснодарскому краю арестовали «Хендай Солярис», оставив его на ответственное хранение должнику без права пользования, - сообщили в УФССП РФ по Краснодарскому краю.

После этого мужчина решил проблему кардинально. В течение нескольких часов он оплатил обе задолженности в полном объеме, включая и 17 тысяч рублей исполнительского сбора. Арест с автомобиля снят, исполнительные производства окончены фактическим исполнением.