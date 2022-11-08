На Кубани почти 50% жителей боятся не найти новую работу Фото из архива КП

На Кубани почти 50% жителей боятся не найти новую работу. Результаты опроса приводят эксперты рекрутинговой платформы hh.ru.

Так, 47% жителей опасаются не найти новое рабочее место. Чаще всего это отмечали специалисты в сфере маркетинга, рекламы и PR, информационных технологий, транспорта, логистики и административный персонал. Если говорить о возрасте, то боятся не найти новую работу сотрудники от 18 до 24 лет. Страх также чаще испытывают женщины – 42% против 33% мужчин.

Тем временем 19% жителей не опасаются не найти новую работу. А 37% сотрудников боятся столкнуться с недобросовестным работодателем. Страх остаться обманутым чаще возникает у новичков, а также сотрудников в сфере закупок и юриспруденции.

Больше 30% жителей опасаются остаться без денег в том случае, если на новой работе возникнут трудности. К ним относятся работники в возрасте от 25 до 34 лет и специалисты в сфере маркетинга, рекламы, PR и продаж.

Четверть жителей опасается не оправдать ожиданий работодателя. В целом страх, возникающий при переменах и поиске работы, испытывают 16% сотрудников.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, какие качества хорошего руководителя жители Кубани считают основными. Сотрудники отмечают важным умение начальства разбираться в профессии и в сфере в целом.