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НовостиОбщество8 ноября 2022 7:56

Синоптики спрогнозировали аномальное потепление на Кубани

Столбики термометров поднимутся на несколько градусов уже к концу недели
Светлана ОВДЕЙ
Аномальное тепло вернется на Кубань Фото: Иван МАКЕЕВ

Аномальное тепло вернется на Кубань Фото: Иван МАКЕЕВ

Синоптики спрогнозировали аномальное потепление на Кубани. Столбики термометров после похолодания и заморозков поднимутся к концу недели сразу на несколько градусов. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

- Похолодание было связано с арктическим вторжением, которое привело к формированию над Русской равниной морозного антициклона. Но накануне пробился очередной атлантический циклон, в циркуляции которого заключены теплые океанические воздушные массы. Ему удалось оттеснить очаг высокого давления на юг, - объяснили синоптики.

Так, до конца недели на Кубани осадков не ожидается. А столбики термометров достигнут отметок +11…+12 градусов.

- Но в конце рабочей недели столбики термометров дотянутся до +14 градусов, это уже на 3 градуса теплее обычного, - отмечают синоптики.

Напомним, по данным краснодарского гидрометцентра, на рабочей неделе Краснодарский край также окутают туманы.