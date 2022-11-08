Жители Сириуса могут бесплатно обратиться к юристам

Специалисты «Государственного юридического бюро Краснодарского края» смогут ответить на все интересующие вопросы. Фото: администрация региона

Жители Сириуса могут воспользоваться бесплатной юридической помощью. В Сочи 9 ноября состоится консультация. Специалисты «Государственного юридического бюро Краснодарского края» смогут ответить на все интересующие вопросы.

- Прием граждан организуют в МФЦ с 13:00 до 16:00 часов на улице Поселок Мирный, 2а, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Местные жители смогут составить заявления и жалобы правового характера. Юристы также проконсультируют по теме представления интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.

Чтобы получить бесплатную помощь юристов, необходимо будет взять паспорт. Также требуется документ, подтверждающий право гражданина на получение бесплатной юридической помощи.

Узнать подробную информацию о получении бесплатной юридической помощи можно по телефону: 8 (861) 992-48-63.