Самая дешевая квартира в Сочи продается за 5,2 млн рублей

Количество запросов для покупки квартир в ипотеку снижается два месяца подряд. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Риелторы Сочи проанализировали предложения квартир, которые доступны для покупки в ипотеку. Спрос на покупку недвижимости таким способом снизился на 16%. Количество запросов для покупки квартир в ипотеку снижается два месяца подряд.

На данный момент на вторичном рынке представлено 15,3 тысячи объектов в сегментах 1-3-комнатных квартир. Все они доступны для покупки с помощью ипотеки.

- Основной объем предложений приходится 2-комнатные объекты, которых на продажу выставлено 6,6 тысячи единиц, - отметили риелторы.

Самая дешевая однушка продается за 5,8 млн рублей. Квартира имеет площадь 30 квадратов и расположена в Хостинском районе.

А в сегменте 2-комнатных самая доступная квартира выставлена на продажу за 5,2 млн рублей. За данную сумму можно приобрести квартиру квадратурой 38 метров в Адлерском районе.

- Самая недорогая 3-комнатная квартира в Сочи, доступная к покупке с помощью ипотечных средств, обойдется покупателю в 8,5 млн. Этот бюджет позволит приобрести объект площадью 90 кв. м. в Центральном районе, - рассказали риелторы.