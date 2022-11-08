В Краснодаре временно изменится график работы четырех трамваев Фото из архива КП

В Краснодаре временно изменится график работы четырех трамваев. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, вечером 8 ноября специалисты установят температурный компенсатор на трамвайных путях по улице Ставропольской. В это время по измененному графику будут работать трамваи № 4, 5, 8 и 22.

Последний состав № 4 поедет от конечной остановки «улица Индустриальная» в 22:02. От конечной остановки «улица им. Петра Метальникова» заключительный трамвай № 5 отправится в 21:41, а последний состав № 8 поедет в 22:06.

Трамвай № 22 отправится в 22:38, проезжая только до разворотного кольца на конечной остановки «улица им. Димитрова». После этого состав поедет в Восточное депо без заезда на улицу им. Стасова.

- Департамент транспорта и дорожного хозяйства просит пассажиров заранее спланировать свои маршруты с учетом изменений, - уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.