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НовостиОбщество8 ноября 2022 8:46

Четыре новых случая заражения COVID-19 зафиксировали в Сочи за сутки

В Краснодарском крае - 72
Ангелина НАЗАРЧУК
Среди новых пациентов 38 женщины и 34 мужчины

Среди новых пациентов 38 женщины и 34 мужчины

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Сочи по состоянию на 8 ноября было выявлено четыре новых случая заражения COVID-19. В Краснодарском крае врачи зафиксировали коронавирус у 72 местных жителей.

- Среди новых пациентов 38 женщин и 34 мужчины, - сообщили в пресс-службе оперштабе Краснодарского края.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, самому младшему пациенту - один месяц, а старшему - 87 лет. Также по четыре новых случая заражения зафиксировали в Анапе и Староминском районе Кубани.