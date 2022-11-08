Четыре новых случая заражения COVID-19 зафиксировали в Сочи за сутки

Среди новых пациентов 38 женщины и 34 мужчины
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Сочи по состоянию на 8 ноября было выявлено четыре новых случая заражения COVID-19. В Краснодарском крае врачи зафиксировали коронавирус у 72 местных жителей.
- Среди новых пациентов 38 женщин и 34 мужчины, - сообщили в пресс-службе оперштабе Краснодарского края.
Как удалось узнать “КП” - Кубань”, самому младшему пациенту - один месяц, а старшему - 87 лет. Также по четыре новых случая заражения зафиксировали в Анапе и Староминском районе Кубани.