В Краснодаре продают планетарий в парке «Солнечный остров»

В Краснодаре продают планетарий Фото: Александр Сучков, «Краснодарские известия»

В Краснодаре выставили на продажу планетарий. Он расположен в парке «Солнечный остров» и принимает посетителей. Но на куполе появился баннер «Продаю», сообщают «Краснодарские известия».

Планетарий открыли в краевом центре еще в 2010 году. Тогда он стал одним из популярных мест для многих жителей и гостей города. Самым трудным периодом для планетария стала пандемия COVID-19 – тогда он практически не работал. Но тем не менее нужно было выплачивать аренду и земельный налог.

По словам одного из учредителей Александра Андреева, после пандемии возникло много идей обновить планетарий – например, построить рядом тематическое кафе в стиле космического корабля и открыть галерею с художественными работами, посвященными космонавтике.

Однако от идей пришлось отказаться, а бизнес – выставить на продажу. По словам учредителей, планетарий будет существовать в случае, если найдется инвестор и вложит средства.

- Перспектив развития мы с партнером почти не видим, вот поэтому и надумали продать бизнес. Если нам помогут решить проблемы с его развитием, реально помогут, мы готовы и дальше работать. Есть желание и многолетний опыт, - рассказал Александр Андреев.