Жители Адыгеи за сутки 287 раз нарушили правила на дорогах

Большинство из обращений в полицию поступали из Майкопа и Тахтамукайского района Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее за сутки в органы внутренних дел поступило 196 сообщений о происшествиях. Большинство из них - из Майкопа и Тахтамукайского района.

По данным МВД, было зарегистрировано 8 преступлений. 6 из них удалось раскрыть.

- У жителей Адыгеи один раз изымались наркотические средства. Установлено местонахождение одного без вести пропавшего гражданина, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея. - Выявлено 4 нарушения, связанных с неуплатой административного штрафа в срок.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в республике за этот период зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 4 человека пострадали.

Кроме того, задержаны 4 пьяных водителя. А также в отношении 20 пешеходов составили административные протоколы. Они переходили дорогу в не предназначенном для этого месте.