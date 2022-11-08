На Кубани за сутки COVID-19 заболели 72 человека

С выздоровлением выписаны 127 пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 72 новых случая заболевания COVID-19. Самому младшему пациенту один месяц, а самому старшему – 87 лет. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Наибольшее количество положительных результатов - 16 - получено в Горячем Ключе. В Краснодаре за сутки коронавирусом заразились 13 жителей, в Белореченском районе - 6, в Северском – 5, в Анапе, Сочи и Староминском муниципалитете – по 4.

По 3 пациента прибавилось в Выселковском, Кавказском, Красноармейском районах, по 2 – в Курганинском и Приморско-Ахтарском, по одному – в Геленджике, Ейском, Мостовском, Отрадненском, Павловском, Славянском и Тихорецком районах.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются три человека. Тем временем с выздоровлением в регионе выписаны 127 пациентов.