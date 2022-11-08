Рекордные 202 тысячи тонн винограда собрали в Темрюкском районе Кубани Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Рекордные 202 тысячи тонн винограда собрали в Темрюкском районе Кубани. Об этом сообщил глава муниципалитета Федор Бабенков в своем telegram-канале.

Отмечается, что такого показателя в районе не было ни во времена СССР, ни в современной России.

- Виноградари Темрюкского района собрали 202 тысячи тонн янтарной ягоды при средней урожайности 129,6 ц/га, - отметил Федор Бабенков.

Уборочная кампания пока не завершена. В муниципалитете предстоит собрать урожай еще с 512 гектаров.

- Общая площадь виноградников, возделываемых в нашем районе, - более 19 тысяч гектаров, на которых произрастает свыше 70 сортов винограда, - добавил глава Темрюкского района.