В Адыгее взрывотехники уничтожили снаряд времен войны

Саперы, обследовав находку, установили, что это 50-мм минометные мины. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по республике

В Теучежском районе Адыгеи взрывотехники уничтожили снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по республике.

Боеприпас удалось найти неподалеку от трассы М-4 «Дон». Жители поселка Псекупский, которые наткнулись на странный предмет, вызвали на место правоохранителей.

Прибывшие сотрудники инженерно-технической группы ОМОН «Фишт» определили найденные предметы. Саперы, обследовав находку, установили, что это 50-мм минометные мины.

- Все боеприпасы сотрудники Росгвардии уничтожили на месте накладным зарядом, на специальной подготовленной площадке, с соблюдением мер безопасности, - уточнили в пресс-службе администрации Майкопа.